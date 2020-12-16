Еврокомиссия внесла Telegram и «ВКонтакте» в список сервисов с пиратским контентом

Европейская комиссия (ЕК) добавила социальную сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram в «Список наблюдения за контрафактом и пиратством». Документ, датированный 14 декабря, опубликован на сайте ЕК.

«ВКонтакте» и Telegram указаны в списке онлайн-ресурсов, которые предоставляют доступ к музыке, книгам, фильмам и другому контенту, защищенному авторским правом, без разрешения правообладателей.

Платформы попали в список из-за жалоб на контент, который распространяют их пользователи. Правообладатели отметили, что «ВКонтакте» отличается большим количеством пиратского контента, а Telegram не всегда реагирует на претензии.

В документе отмечено, что «ВКонтакте» и Telegram возражали против включения их в список. Обе платформы заявили, что борются с пиратским контентом — в частности, стараются удалять его в течение 24 часов после жалобы.

«Список наблюдения за контрафактом и пиратством» был создан в 2018 году. Он является информативным и не обладает юридической силой.

В него включены онлайн-ресурсы, которые предоставляют доступ к пиратскому контенту; сервисы, связанные с распространением контрафактных лекарств; интернет-магазины и физические площадки, связанные с продажей контрафакта.

Помимо Telegram и «ВКонтакте», в новую версию списка попали популярные в России онлайн-платформы Seasonvar и Rutracker, а также торговый центр «Горбушкин двор» в Москве.