Дмитрий Рогозин выиграл иск к трем СМИ, назвавшим его «гробовщиком российского космоса»

Останкинский суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и деловой репутации, поданный главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным к трем СМИ — ООО «Неоход-медиа», ООО «Премьермедиаинвест» и АО «ИД «Аргументы недели».

Как заявил ТАСС юрист Александр Добровинский, представляющий интересы чиновника, требования Рогозина к журналистам удовлетворены полностью: с каждого ответчика взыскали по 100 тысяч рублей, их также обязали удалить из интернета материалы, порочащие истца.

Между тем «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу суда сообщает, что в общей сложности с журналистов взыскано 170 тысяч в пользу Рогозина: 110 тысяч рублей с «Премьермедиаинвест», 30 тысяч рублей с «Неоход-медиа», 20 тысяч рублей с «Аргументов недели» и еще 10 тысяч рублей с главного редактора этого издания Андрея Угланова.

На видео, распространенном пресс-службой, судья оглашает именно эти цифры.

В своем иске Рогозин требовал удалить из журналистских публикаций слова о том, что он станет «гробовщиком российского космоса», «под его руководством окончательно разрушены крупные конструкторские бюро страны и институты, работавшие над космическими проектами», и «он хоронит космонавтику и именно таким войдет в историю».

Рогозин подавал иск как частное лицо и обещал все взысканные со СМИ средства передать в детский дом.