В центре Москвы мужчина открыл стрельбу из окна «Майбаха». Полиции он заявил, что просто хотел проверить работоспособность пистолета

Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу из автомобиля «Майбах» в центре Москвы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД города, задержанным оказался 37-летний местный житель. Он рассказал, что хотел проверить, пригоден ли для стрельбы его охолощенный пистолет.

Против задержанного заведено дело о хулиганстве.

Инцидент со стрельбой произошел вечером 13 декабря на Тверской улице, в его результате никто не пострадал. Источник ТАСС в полиции сообщал, что автомобиль, из которого велась стрельба, принадлежал одному из московских бизнесменов, но не уточнял, был ли он в момент происшествия в машине.