В Башкирии при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек

11 человек погибли в результате пожара, произошедшего в ночь на 15 декабря в частном доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии, сообщает ТАСС.

Одноэтажное деревянное здание сгорело полностью, площадь пожара составила 72 квадратных метра. Одной сотруднице и еще трем постояльцам пансионата удалось спастись, другие находившиеся в здании погибли.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Следственный комитет возбудил по факту пожара в Ишбулдино уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья предусматривает до четырех лет лишения свободы).

В администрации Абзелиловского района рассказали, что пансионат, в котором произошел пожар, работал легально, но не имел права на круглосуточное размещение постояльцев. Также там отметили, что дом престарелых был перегружен, поскольку здание было рассчитано на одновременное оказание услуг не более чем 10 клиентам.