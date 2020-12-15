Торговые центры и школы в Калининградской области закроют на три недели

В Калининграде с 28 декабря по 17 января 2021 года не будут работать торговые центры, школы, музеи, спортивные залы и предприятия сферы услуг. Об этом со ссылкой на региональный штаб по борьбе с коронавирусом пишет «Клопс».

На тот же период закрываются кинотеатры, учреждения дополнительного образования и все магазины, кроме продовольственных.

В ближайшие дни руководство региона примет решение о кафе и ресторанах, добавляет РБК. Сейчас им разрешено работать с 06:00 до 23:00.

До 28 декабря в регионе действуют менее жесткие ограничения. В частности, открыты ТЦ, фудкорты работают навынос, а кинотеатры в торговых центрах закрыты только в выходные. Также в Калининградской области нет ограничений на количество посетителей магазинов.

За сутки к 15 декабря в Калининградской области обнаружили 200 новых случаев COVID-19, всего в регионе за время эпидемии заболели 14,5 тысячи человек.