Племянник Путина создал партию «Россия без коррупции»

Двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина Роман Путин создал партию «Россия без коррупции», сообщает РИА Новости.

Партию учредили на съезде в Москве 15 декабря. Источник агентства, близкий к партии, говорит, что организация планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

Ранее Роман Путин возглавлял партию «Народ против коррупции». В ноябре 2020 года ее ликвидировал Верховный суд РФ по иску Минюста. ЦИК называл «Народ против коррупции» среди четырех партий, которые должны быть ликвидированы из-за того, что семь лет подряд не участвовали в выборах.

Роман Путин — сын двоюродного брата президента Игоря Путина. Он служил в ФСБ, а также работал советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. С 2013 года Роман Путин возглавляет попечительский фонд Федерации тхэквондо России.