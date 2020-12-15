МВД Дагестана не увидело экстремизма в публикациях о пользе «женского обрезания»

МВД Дагестана не нашло признаков экстремизма в публикациях о «женском обрезании», сообщила «МБХ медиа» пресс-секретарь проекта «Правовая инициатива» Ксения Бабич.

Организация просила проверить материалы в том числе на islam.ru и сайте муфтията Дагестана.

В них утверждалось, что «калечащие операции на половых органах у девочек и женщин могут иметь якобы положительное влияние, некоторые публикации утверждали даже необходимость калечащих операций», пояснила старший юрист «Правовой инициативы» Татьяна Саввина.

По ее словам, 11 и 15 декабря «Правовая инициатива» получила уведомления от МВД, что экспертиза не нашла признаков экстремизма в публикациях на сайте муфтията.

«При этом не сообщается, была ли проведена экспертиза публикаций других источников, указанных в заявлении. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела по нашему заявлению до сих пор не было вынесено», — добавила Саввина.