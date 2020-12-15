Художник-концептуалист Свен Гундлах умер от коронавируса

Один из основателей арт-группы «Мухомор» и рок-группы «Среднерусская возвышенность», художник и поэт Свен Гундлах умер 14 декабря в Москве. Ему был 61 год. О его смерти сообщили художники Юрий Альберт и Дмитрий Врубель.

Свен Гундлах умер от коронавирусной инфекции, рассказал Юрий Альберт в беседе с РБК. С конца ноября Гундлах находился в ковидном госпитале на ВДНХ в Москве, в какой-то момент его перевели в реанимацию и ввели в искусственную кому, сообщил РБК участник группы «Мухомор» Сергей Мироненко.

Другой участник группы Владимир Мироненко сообщил 12 декабря в фейсбуке, что Свен Гундлах заразился коронавирусом «в церкви от паствы» — по одним данным, в конце жизни он пел в деревенском церковном хоре, по другим, служил священником.

Свен Гундлах — один из основателей андерграундной арт-группы «Мухомор», созданной в 1978 году. Участники арт-группы устраивали перформансы, писали картины, сочиняли поэтические произведения, пародируя различные жанры и виды искусства, пишет Colta. В 1984 году КГБ расформировал группу, а ее участников, в том числе Гундлаха, отправили в армию.

В 1986 году Гундлах вместе с группой других художников-концептуалистов основал арт-проект «Среднерусская возвышенность», который сами участники называли «группой симулятивного рока». Проект активно выступал с разовыми акциями в 1986-1987 годах, а в 1988 году выпустил альбом «Среднерусская возвышенность».

После распада СССР Свен Гундлах ушел из искусства, занялся рекламным бизнесом и консалтингом. Был одним из руководителей сетевого энциклопедического проекта «Руниверс».

Работы Свена Гундлаха находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Музея Людвига в Кельне (Германия), Художественного музея Зиммерли в Нью-Брунсуике (США).