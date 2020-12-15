Госдуме предложили дать детям полицейских преимущество при поступлении в ведомственные вузы

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает дать детям сотрудников МВД и Росгвардии преимущественное право зачисления в ведомственные вузы. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

По действующему законодательству, приоритет при поступлении в военные профессиональные организации и военные образовательные организации высшего образования имеют дети тех военнослужащих, чей стаж службы — 20 и больше лет.

Те же правила действуют для детей, чьи родители уволены с военной службы и имеют стаж от 20 лет.

По мнению авторов законопроекта, отсутствие преимущественного права зачисления у детей служащих Росгвардии и сотрудников МВД «создает правовое неравенство».

«Такой дисбаланс особенно заметен в войсках национальной гвардии, где одновременно проходят службу и военнослужащие, и сотрудники, имеющие специальные звания полиции», — сказано в пояснительной записке.