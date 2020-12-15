Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий скрывать сведения о силовиках и судьях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий скрывать сведения о судьях, прокурорах, сотрудниках силовых структур и членах их семей.

Документ делает невозможной выдачу информации о таких людях из адресных бюро, паспортных столов и баз данных ГИБДД — в том числе сведений имущественного характера. Исключением являются только расследование уголовных дел, проверка на коррупцию или личное согласие человека на публикацию информации.

Законопроект был внесен 8 декабря. Его авторы считают, что несанкционированная публикация сведений об обстоятельствах частной жизни силовиков «негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует правосудию, борьбе с преступлениями».

Под действие документа подпадут судьи, прокуроры, сотрудники ФСБ, СК, ФСИН, Службы внешней разведки, Росгвардии, судебные приставы и некоторые категории военнослужащих.

Действующее законодательство предусматривает лишь возможность введения временного запрета на распространение личных данных силовиков — в случае угрозы безопасности в связи со служебной деятельностью.

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