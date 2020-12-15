«Аэрофлот» выделит отдельные места для пассажиров, отказавшихся надеть маску в самолете

Компания «Аэрофлот» предусмотрит в своих самолетах выделенные места для пассажиров, отказавшихся использовать защитную маску после закрытия дверей в салоне самолета. Об этом сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

Это общемировая практика, и, конечно, вынужденная мера. Ее применение не исключает применения других мер ответственности за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты на борту.

По данным Baza, для пассажиров, отказавшихся носить маски в полете, выделят места на последних двух рядах по правому борту самолета. Туда в том числе станут пересаживать пассажиров без масок, купивших билеты в бизнес-класс. Baza при этом отметила, что «Аэрофлот» не смог найти юридических оснований для пересадки пассажиров.

14 декабря «Аэрофлот» объявил, что из-за сложной эпидемиологической обстановки усилит контроль за соблюдением масочного режима в самолетах. Авиакомпания заявила, что не будет допускать к полету пассажиров, которые по любым причинам, в том числе по медицинским показаниям, отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты.

В «Аэрофлоте» напомнили, что пассажиры обязаны носить маску на протяжении всего полета, а также во время посадки. В компании отметили, что в полете маску можно снять, чтобы заменить ее, а также во время еды.