В работе сервисов Google произошел глобальный сбой

Обновлено. Спустя примерно 40 минут после первых сообщений о сбое Google отчитался о восстановлении доступа к почте для большинства пользователей. Также заработал ютьюб.

Пользователи по всему миру сообщают о недоступности сервисов Google.

В частности, не работает Gmail (почта от Google), ютьюб, облако Google Drive, сервис Google Docs. Также невозможно войти в свой аккаунт. В большинстве случаев сервисы выдают ошибку 500.

Как следует из данных downdetector.com, проблемы с доступом к продуктам Google испытывают пользователи в Европе, в том числе в России, в Южной Америке, на восточном побережье США.

На момент выхода заметки из России работали десктопные версии карт Google и самого поисковика. По данным самой Google проблема затронула все сервисы компании.