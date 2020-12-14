Умер писатель Джон ле Карре

Британский писатель Джон ле Карре (настоящее имя — Дэвид Корнуэлл) умер на 90-м году жизни, сообщает литературное агентство Curtis Brown.

Причиной смерти называется непродолжительная болезнь, не связанная с COVID-19. Семья писателя уточнила, что он болел пневмонией.

Джон ле Карре — автор более двух десятков шпионских романов, переведенных на 36 языков мира. Корнуэлл родился в 1931 году в городе Пул в графстве Дорсет. Он учился в Бернском университете и в Оксфорде, а в конце 1950-х годов сотрудничал с британскими разведками МИ-5 и МИ-6.

Свой первый роман «Звонок мертвецу» Джон ле Карре опубликовал в 1961 году. Среди самых известных его произведений — «Шпион, пришедший с холода» (1963), «Шпион, выйди вон» (1974), «Маленькая барабанщица» (1983), «Такой же предатель, как мы» (2010). Последняя книга ле Карре «Полевой агент» вышла в октябре 2019 года. По романам ле Карре снято множество фильмов и сериалов.