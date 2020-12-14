Подачу воды в Ялте ограничили шестью часами в сутки

В Ялте с 14 декабря действует почасовой график подачи воды. Об этом со ссылкой на главу государственного предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова сообщает ТАСС.

Воду жители Ялты получают с шести до девяти утра и с 18:00 до 21:00, сказал Баженов. В больницы воду подают без ограничений, утверждает замглавы администрации Ялты Дмитрий Карнаух.

Ограничения ввели из-за обмеления водохранилищ Крыма. Как долго воду будут подавать по графику, не уточняется.

С конца ноября 2020 года в Ялте ограничивают подачу воды по ночам. В Евпатории до конца 2020-го по ночам отключают горячую воду.

Как добавляет ТАСС, в Севастополе запасов воды осталось меньше чем на три месяца. С конца августа воду по графикам подают в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма.

До 2014 года Крым почти 85% воды получал из Днепра по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал. В октябре 2020-го правительство РФ выделило восемь миллиардов рублей на промышленные установки по опреснению морской воды в Крыму.