Директор Политехнического музея Юлия Шахновская объявила об уходе с должности

Директор Политехнического музея Юлия Шахновская покидает должность. Об этом сказано в письме Шахновской, которое есть в распоряжении РИА Новости (агентство не уточняет, кому адресовано письмо).

«Сегодня мой последний день в роли лидера Политеха. К сожалению, мне приходится уходить из музея, — цитирует РИА Новости письмо. — Это были лучшие 11 лет, Политех стал делом моей жизни. Я расстаюсь с ним с грустью и с огромной благодарностью».

Шахновская в письме поблагодарила Анатолия Чубайса «за то, что пригласил [работать]». До того, как возглавить Политех, Шахновская сотрудничала с ним как руководитель Фонда развития музея — его учредила госкорпорация «Роснано», которую Чубайс возглавлял до декабря 2020-го.

О предстоящем уходе Шахновской из музея сообщил 9 декабря РБК. По информации источников издания, новым руководителем Политеха станет Елена Проничева — исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности в Москве.

Минкульт назначил Шахновскую директором Политеха в июле 2013-го — через полгода после того, как музей закрыли на реконструкцию. Открытие музея несколько раз переносили, напоминает РБК.

Сначала реконструкцию предполагали закончить в 2017-м, в 2019-м открытие запланировали на ноябрь 2020-го, новый срок — не раньше 2021 года. Первоначально сумма контракта с подрядчиком составляла 7,3 миллиарда рублей, она выросла почти до 12 миллиардов, пишет РБК.