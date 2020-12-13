Военкомат отменил освобождение от службы сотруднику штаба Навального в Кургане. Активист связал это решение со своей политической деятельностью

Военкомат Курганской области отменил освобождение от службы Никите Ильину — сотруднику регионального штаба Навального.

Ильин в 2017 году был освобожден от призыва после того, как во время службы в армии погиб его брат. «В законе есть статья, что родственники погибшего освобождаются от военного призыва. Сейчас они решили снова пересмотреть это дело из-за моей политической деятельности», — рассказал Ильин «МБХ медиа».

В декабре 2020 года военкомат прислал Ильину уведомление, в котором говорится, что «вскрылись факты нарушений по оформлению извещений» о гибели его брата. В документе, снимок которого публикует координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц, утверждается, что брат Ильина покончил с собой.

По российским законам, право на освобождение от призыва на военную службу есть у родственников тех, кто «погиб (умер) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы». В документе, который получил Ильин из военкомата, утверждается, что его брат покончил с собой «при обстоятельствах, не связанных с исполнением служебных обязанностей».

«Мы в это не верим, он не был таким человеком. Даже если его довели до самоубийства, факт остается фактом — он погиб в армии и не вернулся», — сообщил Ильин «МБХ медиа».

В 2018 году Никите Ильину — студенту одного из курганских вузов — назначили 20 часов обязательных работ за участие в акции «Он нам не царь», проводившейся в России по инициативе Алексея Навального. В 2019 году Ильин сообщал, что на него открыли административное дело об участии в «нежелательной» организации за акцию в защиту координатора ростовского отделения движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко - первой в России обвиняемой по уголовному делу о работе «нежелательной» организации.