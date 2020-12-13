Умер народный артист Евгений Хорошевцев. Его голос звучал на Парадах Победы и протокольных мероприятиях Кремля

Народный артист Евгений Хорошевцев, который почти 15 лет озвучивал Парады Победы на Красной площади, умер в возрасте 76 лет.

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Хорошевцев также с 2000 года был диктором на всех протокольных мероприятиях президента РФ.

Соболезнования родным и близким Хорошевцева выразил Владимир Путин, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Хорошевцева Песков назвал «голосом Кремля».

Причина смерти Хорошевцева пока не объявлена.

В 1970-х — 1980-х годах Евгений Хорошевцев также был диктором на демонстрациях 1 мая и 7 ноября, которые он вел вместе с Юрием Левитаном.