Умер Андрей Сапунов из группы «Воскресение»

Музыкант Андрей Сапунов, участник группы «Воскресение», умер в возрасте 64 лет. Смерть Сапунова подтвердила РБК пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова. По предварительным данным, сообщила она, причиной смерти стал инфаркт.

Станислав Красильников / ТАСС

Сапунов присоединился к «Воскресению» в 1979-м — в год создания группы. После распада «Воскресения» в 1982 году Сапунов — вокалист, гитарист и бас-гитарист — сотрудничал с другими коллективами, в том числе с ВИА «Самоцветы».

В 1994 году он вместе с Алексем Романовым, Евгением Маргулисом и Михаилом Шевяковым вошел в состав нового «Воскресения».

В апреле 2016 года было объявлено, что Сапунов ушел из «Воскресения». Одной из причин была названа ситуация вокруг концерта группы в Крыму, который состоялся ранее в том же году. Алексей Романов тогда объявил со сцены, что Сапунов отказался ехать в «оккупированный Крым». По словам организаторов концерта, им была названа другая причина отсутствия Сапунова — операция на сердце.