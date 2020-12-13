На акциях «Марш народного обвинения» в Минске задержаны более 300 человек

Обновление: ГУВД Мингорисполкома, сообщает «Интерфакс», объявило, что в Минске «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях» задержаны более 300 человек.

В Минске в воскресенье, 13 декабря, прошла серия акций протеста, носившая название «Марш народного обвинения». Участники, как и последние несколько воскресных акций, выходили на улицы небольшими группами в разных районах Минска, а не собирались в одну колонну, отмечает «Медиазона. Беларусь».

По данным правозащитного центра «Весна», в Минске задержаны более 180 человек, участвовавших в протестной акции (обновляемый список задержанных). Еще около 30 человек задержаны за протесты в других городах Беларуси.

Среди задержанных в Минске выпускающий редактор телеграм-канал Onliner Николай Градюшко и журналист Геннадий Веретинский.

Акции протеста в Беларуси продолжаются с августа, когда в стране прошли президентские выборы, победу на которых, как объявил ЦИК, в очередной раз одержал Александр Лукашенко. Светлана Тихановская — главная соперница Лукашенко на выборах — результаты, объявленные ЦИК, не признала, указав на многочисленные свидетельства фальсификации. Первые акции протеста в Беларуси жестко разгонялись, задержанных, по многочисленным свидетельствам, избивали в изоляторах. Из-за обвинений в фальсификации выборов и жестоком обращении с задержанными участниками акций протеста США и Евросоюз ввели санкции в отношении белорусских властей.