Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес арестован по подозрению в нападении на родственника. Ему грозит до 4 лет тюрьмы

Бывший футболист «Спартака» 28-летний Квинси Промес, выступающий за «Аякс», арестован по подозрению в нападении на человека с ножом, пишет De Telegraaf.

По данным нидерландского издания, пострадавший — родственник Промеса, нападение было совершено в июле во время ссоры на семейном празднике, причины которой неизвестны. О случившемся пострадавший, получивший ножевые ранения, сообщил полиции в ноябре.

Официальные представители полиции подтвердили, что Промес задержан и помещен под стражу, но не стали раскрывать любые другие детали дела, в том числе, не объяснили, почему футболиста арестовали только сейчас.

De Telegraaf сообщает, что Промесу, если его признают виновным, грозит до четырех лет тюрьмы.

Квинси Промес играл за московский «Спартак» в 2014-2018 годах. В сезоне 2017/18 он стал лучшим бомбардиром Чемпионата России по футболу.

В 2018 году Промес перешел из «Спартака» в «Севилью», а с августа 2019 года он выступает за «Аякс».