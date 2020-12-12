В международной лотерее EuroMillions 11 декабря был разыгран рекордный джекпот — победитель выиграл 200 миллионов евро.

Организаторы лотереи сообщили, что обладатель выигрышного билета живет во Франции. Он пока еще не обратился за своими деньгами; на то, чтобы это сделать, у него есть 60 дней.

Победитель правильно угадал все пять из 50 чисел — 6, 9, 13, 24 и 41, — а также два «счастливых звездных номера» — 3 и 12.

EuroMillions — крупнейшая межнациональная лотерея, проходящая в Великобритании, Ирландии, Франции, Испании, Португалии, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии и Австрии. Стандартный билет в большинстве стран стоит 2,5 евро.

Ранее максимальный выигрыш в истории EuroMillions составлял 190 миллионов евро — такую сумму участники лотереи выигрывали четырежды (в 2012, 2014, 2017 и 2019 годах).

Самый большой джекпот за всю историю лотерей в мире был разыгран в 2016 году. Тогда житель Калифорнии получил 1,59 миллиарда долларов.