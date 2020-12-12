В России за прошедшие сутки зарегистрированы 28 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 448 случаев меньше, чем днем ранее.

Больше всего заболевших в Москве (+6622 случая за сутки), Петербурге (+3776) и Подмосковье (+1393). Общее число инфицированных в стране достигло 2 625 848 человек.

За сутки от коронавируса умерли 560 человек, за все время с начала пандемии, , — 46 453 человека.

Выздоровели в общей сложности 2 085 958 человек, в том числе 26 118 пациентов выписаны из больниц за минувший день.