В России за сутки выявлены 28 137 новых случаев заболевания ковидом — на 448 меньше, чем днем ранее
Источник: Стопкоронавирус.рф
В России за прошедшие сутки зарегистрированы 28 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 448 случаев меньше, чем днем ранее.
Больше всего заболевших в Москве (+6622 случая за сутки), Петербурге (+3776) и Подмосковье (+1393). Общее число инфицированных в стране достигло 2 625 848 человек.
За сутки от коронавируса умерли 560 человек, за все время с начала пандемии, по данным оперативного штаба, — 46 453 человека.
Выздоровели в общей сложности 2 085 958 человек, в том числе 26 118 пациентов выписаны из больниц за минувший день.