В Иране казнили оппозиционного журналиста Рухоллу Зама, осужденного по обвинению в сотрудничестве с иностранными разведками.

Зам был повешен утром 12 декабря. За четыре дня до этого Верховный суд отказал ему в смягчении приговора и пересмотре дела.

Зам был одним из наиболее известных оппозиционных активистов Ирана и создателем телеграм-канала Amad News, где публиковался компромат на высокопоставленных должностных лиц страны. Также канал активно освещал в Иране, происходившие в 2017 году.

Суд в Иране признал Зама виновным в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с разведками США, Франции и Израиля. По мнению властей Ирана, в своих постах журналист намеренно подстрекал читателей к участию в беспорядках.

Зам несколько лет жил во Франции, где получил политическое убежище. В 2019 году он был похищен силами Корпуса стражей исламской революции и вывезен в Иран. Предположительно, похищение произошло в Ираке, куда Зама выманили предложением взять эксклюзивное интервью у одного из местных активистов.