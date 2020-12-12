Умер актер Валентин Гафт. Об этом сообщила его супруга Ольга Остроумова.

Гафту было 85 лет. Летом 2019 года он перенес инсульт.

Сергей Михеев / Коммерсантъ

Гафта похоронят на Троекуровском кладбище 15 декабря. Перед этим в театре «Современник» пройдет церемония прощания.

За свою карьеру Гафт сыграл роли более чем в 100 фильмах. Среди них — «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи», «12».

Большую часть театральной карьеры Гафт провел в «Современнике». Он также выступал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры.

Валентин Гафт — народный артист РСФСР, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.