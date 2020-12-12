Умер актер Валентин Гафт
Источник: ТАСС
Умер актер Валентин Гафт. Об этом сообщила его супруга Ольга Остроумова.
Гафту было 85 лет. Летом 2019 года он перенес инсульт.
Гафта похоронят на Троекуровском кладбище 15 декабря. Перед этим в театре «Современник» пройдет церемония прощания.
За свою карьеру Гафт сыграл роли более чем в 100 фильмах. Среди них — «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи», «12».
Большую часть театральной карьеры Гафт провел в «Современнике». Он также выступал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры.
Валентин Гафт — народный артист РСФСР, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.