Армения заявила о новом наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе. Минобороны РФ подтвердило факт нарушения режима прекращения огня

Минобороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана начали наступление в Нагорном Карабахе.

По заявлению ведомства, наступление началось в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд на юге региона. В Минобороны подчеркнули, что армянские войска «предпринимают соразмерные действия» для отражения атаки.

Минобороны России подтвердило, что впервые с момента перемирия был нарушен режим прекращения огня, не уточнив деталей инцидента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нарушение режима было спровоцировано армянской стороной. Минобороны страны также заявило, что в ответ на провокацию были предприняты «адекватные ответные меры» и что сейчас режим прекращения огня вновь соблюдается.

О прекращении огня в Нагорном Карабахе было объявлено в ночь на 10 ноября. В соответствии с договоренностями, Азербайджан получил контроль примерно над половиной территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Перемирие было достигнуто при посредничестве России. Российские миротворцы были направлены в регион для контроля за его соблюдением.