В Латвии от коронавируса умер режиссер Ким Ки Дук

Южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер на 60-м году жизни от осложнений от коронавируса в Латвии. Об этом порталу Delfi рассказал президент «Артдокфеста» Виталий Манский. О смерти режиссера также сообщил в фейсбуке киновед Вячеслав Шмыров.

В беседе с «Медузой» Манский сказал, что смерть Ким Ки Дука подтвердила его переводчица Дарья Крутова.

Markus Schreiber / AP / Scanpix / LETA

Как пишет Delfi, Ким Ки Дук находился в Латвии с 20 ноября. По неофициальной информации, он собирался купить дом в Юрмале и оформить вид на жительство. С 5 декабря режиссер перестал выходить на связь. По данным издания, Ким Ки Дук скончался в больнице в ночь на 11 декабря.

Ким Ки Дук известен по таким фильмам, как «Крокодил» (1996), «Остров» (2000), «Плохой парень» (2001), «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» (2003), «Натянутая тетива» (2005), «Время» (2006), «Вздох» (2007).

В 2004 году режиссер был удостоен «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале за фильм «Самаритянка». В том же году его картина «Пустой дом» завоевала четыре награды на Венецианском фестивале. В 2011-м фильм Ким Ки Дука «Ариран» завоевал приз конкурса «Особый взгляд» в Каннах. В 2012-м режиссер получил «Золотого льва» в Венеции за ленту «Пьета».

В 2017-2018 годах несколько актрис в Южной Корее обвинили режиссера в сексуальном насилии на съемках. Он подавал ответные иски о клевете.

В последние годы Ким Ки Дук был тесно связан с Россией. В 2019 году он возглавлял жюри Московского и Сочинского кинофестивалей. Последняя работа режиссера — фильм «Растворяться» — снималась в Казахстане на русском языке и демонстрировалась на Московском фестивале в 2020 году.

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