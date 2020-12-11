Смертник взорвал бомбу у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии

У здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В результате инцидента, по данным агентства, шесть человек получили ранения. По предварительной информации, взрыв совершил смертник; он погиб.

«По предварительным данным мужчина разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья. Перед взрывом он подошел к группе правоохранителей у входа в здание отдела ФСБ и взорвал себя с криками: «Аллах Акбар», — сказал источник «Интерфакса».

Другой источник агентства сообщил, что взрывов было два: в 7 утра у здания взорвалась небольшая бомба, а через несколько часов, когда сотрудники ФСБ вели работу на месте происшествия, к ним подъехала машина, из нее выбежал смертник и подорвал себя. Аналогичную версию приводит издание Baza.