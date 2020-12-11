На баннере «Защитники Ленинграда» заметили фото актрисы вместо девушки-снайпера. Чиновники ответили: «Они же похожи»

В Петербурге на баннере «Героические защитники Ленинграда» вместо фотографии девушки-снайпера, Героя СССР Алии Молдагуловой разместили фото актрисы Айтурган Темировой, которая играла ее в кино. Об этом в фейсбуке рассказала жительница Петербурга Жанар Кусаинова, заметившая ошибку.

Кусаинова рассказала «Фонтанке», что позвонила в комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Петербурга и Дом национальностей (эти организации были указаны на баннере). В комитете предложили найти другое фото и прислать им, а в Доме национальностей ответили:

В разговоре с Znak.com Кусаинова назвала это проявлением расизма: «Я же не говорю, что все славяне похожи! Или не беру фотографию Безрукова и не пишу, что это Сергей Есенин! А тут мне в Доме национальностей в лицо заявляют: „Они же похожи!“ Это халатность, непрофессионализм и расизм».

Замглавы комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Алексей Силкин выразил сожаление из-за «недоразумения». Он также сообщил изданию «Петербургский дневник», что все 14 баннеров с неправильной фотографией заменят.

Алия Молдагулова — советская девушка-снайпер, казашка по национальности. Воспитывалась в детском доме в Ленинграде, в 1943 году стала снайпером. Погибла в бою в 1944 году, в возрасте 18 лет. Ей посмертно присвоили звание Героя СССР.

Айтурган Темирова — советская киноактриса, народная артистка Кыргызстана. В 1985 году исполнила роль Алии Молдагуловой в фильме «Снайперы».