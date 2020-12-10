В работе фейсбука и инстаграма произошел сбой

В работе сервиса Facebook Messenger произошел технический сбой. По данным Downdetector, основные проблемы днем 10 декабря наблюдаются в большинстве стран Европы, в Азии и Австралии, а также у ряда пользователей в России.

В основном пользователи жалуются на невозможность отправить сообщения, а также не могут подключиться или авторизоваться в мессенджере.

Также в ряде стран наблюдаются проблемы в работе самого фейсбука и инстаграма.