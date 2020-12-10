У берегов Мексики (предположительно) обнаружили новый вид китов

Природоохранная организация Sea Shepherd заявила, что ее экспедиция у западного побережья Мексики, вероятно, обнаружила до сих пор неизвестный вид клюворылых китов.
Зоологическая экспедиция, которая, вероятно, обнаружила новый вид, состоялась осенью 2020 года. Исследователи поплыли к островам Сан-Бенито, чтобы собрать информацию об одном уже известном виде китов, и по дороге им попалась группа из трех особей, которые выплыли на поверхность, чтобы набрать воздуха.
Участники экспедиции сфотографировали встретившихся китов и записали их голоса. Позже анализ этих данных показал, что строение зубов этих особей не похоже на строение зубов у других видов, и издаваемые ими звуки также являются уникальными.
В ближайшее время ученые проанализируют пробы воды, взятые на месте встречи с китами, чтобы выделить их ДНК. Это будет необходимо для официального признания открытия нового вида.
Клюворылые киты отличаются от остальных семейств тем, что питаются и проводят значительную часть времени на больших глубинах. Это усложняет наблюдение за ними и изучение этого семейства.
Сейчас известны 23 вида клюворылых китов.