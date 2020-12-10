У берегов Мексики (предположительно) обнаружили новый вид китов

Природоохранная организация Sea Shepherd заявила, что ее экспедиция у западного побережья Мексики, вероятно, обнаружила до сих пор неизвестный вид клюворылых китов.

Зоологическая экспедиция, которая, вероятно, обнаружила новый вид, состоялась осенью 2020 года. Исследователи поплыли к островам Сан-Бенито, чтобы собрать информацию об одном уже известном виде китов, и по дороге им попалась группа из трех особей, которые выплыли на поверхность, чтобы набрать воздуха.

Sea Shepherd Research Mission Discovers Possible New Whale Species Sea Shepherd Conservation Society

Участники экспедиции сфотографировали встретившихся китов и записали их голоса. Позже анализ этих данных показал, что строение зубов этих особей не похоже на строение зубов у других видов, и издаваемые ими звуки также являются уникальными.

В ближайшее время ученые проанализируют пробы воды, взятые на месте встречи с китами, чтобы выделить их ДНК. Это будет необходимо для официального признания открытия нового вида.

Клюворылые киты отличаются от остальных семейств тем, что питаются и проводят значительную часть времени на больших глубинах. Это усложняет наблюдение за ними и изучение этого семейства.

Сейчас известны 23 вида клюворылых китов.