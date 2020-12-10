«Кому-то дорогу перешла». Победительницу конкурса «Краса Росгвардии» уволили из-за видео в инстаграме

Победительница конкурса «Краса Росгвардии», прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга лишилась работы в свердловском управлении ведомства после того, как опубликовала в сторис инстаграма видео, на котором были запечатлены служебные помещения. Об этом сама Храмцова рассказала радиостанции «Говорит Москва».

Уволили, потому что им так нужно было, кому-то дорогу перешла. Причина увольнения была плевой: съемки административного помещения при санобработке с целью поднятия боевого духа, с небольшой долей иронии и только для узкого круга лиц.

«Краса Росгвардии» связывает свое увольнение с личной неприязнью со стороны коллег, которые стали к ней хуже относиться после победы на конкурсе красоты.

В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области увольнение Храмцовой прокомментировали так: «Соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника».

Анна Храмцова победила на первом всероссийском фотоконкурсе Росгвардии в апреле 2019 года. За нее проголосовали более 57 тысяч человек. Портретный снимок Храмцовой и фото других финалисток конкурса стали основой для календаря Росгвардии на 2020 год.