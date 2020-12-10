Deloitte: россияне потратят на празднование Нового года в среднем по 25 тысяч рублей

На празднование Нового года средний россиянин намерен потратить 25 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании «Новый год и Рождество — 2020», результаты которого публикует РБК.

Это примерно на 28% больше, чем в прошлом году — тогда участники опроса заявляли, что потратят на празднование в среднем по 19300 рублей. Однако, отмечает компания, реальные траты россиян на прошлый Новый год в итоге превысили запланированные и составили в среднем по 24,6 тысячи рублей.

По сравнению с 2019 годом россияне планируют сократить расходы на подарки (чуть более 10 тысяч рублей) и увеличить траты на новогодний стол (11,04 тысячи рублей), говорится в исследовании. Оставшиеся деньги опрошенные планируют потратить на развлечения.

Среди самых желанных подарков на Новый год участники опроса Deloitte назвали деньги (58%), косметику (36%) «умные» аксессуары (31%), смартфоны (25%), бытовую технику (22%), путешествие (22%), ноутбуки (20%) и книги (17%).

Сами же в ответ в качестве подарков россияне готовят косметику и парфюмерию (46%), деньги (27%) и кухонные принадлежности (25%).