Бывшего вице-премьера Крыма заочно приговорили в России к 19 годам колонии. Его обвиняли в организации энергоблокады полуострова

Верховный суд Крыма заочно приговорил к 19 годам колонии строгого режима бизнесмена Ленура Ислямова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Его обвиняли в организации диверсии, создании незаконного вооруженного формирования и призывах к экстремистской деятельности.

По версии следствия, Ислямов в 2015 году организовал подрыв опор ЛЭП, по которым в Крым поставлялась электроэнергия из Украины. Полуостров столкнулся с резким дефицитом электричества. Чтобы решить проблему, Россия построила энергомост через Керченский пролив с территории Кубани.

Приговор Ислямову вынесен заочно, поскольку в последние годы он живет в Украине. Его адвокат назвал приговор политически мотивированным.

Ленур Ислямов — владелец крымскотатарского телеканала ATR. В апреле-мае 2014 года был вице-премьером Крыма по квоте Меджлиса крымскотатарского народа (позднее организацию запретили в России). После отставки Ислямов уехал в Украину.

Бизнесмен был одним из организаторов продовольственной блокады Крыма, в рамках которой активисты созданной им организации «Аскер» в 2015 году перекрыли ведущие на полуостров дороги для движения фур с продуктами. Его также обвиняли в организации диверсии в Керченском проливе, в результате которой должно было быть нарушено сообщение с материковой Россией.