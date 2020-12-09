Умер первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич. Он проиграл Лукашенко на выборах в 1994 году

Утром 9 декабря умер Вячеслав Кебич — первый премьер-министр Беларуси после распада СССР. Об этом белорусскому изданию «Наша нива» сообщил сын умершего Олег Кебич.

Валентин Соболев / ТАСС

Кебичу было 84 года. За несколько недель до смерти он заразился коронавирусом и попал в больницу.

«Сердце остановилось, был коронавирус, он повлиял», — объяснил Tut.by причины смерти отца Олег Кебич.

Вячеслав Кебич в 1970-1980 годах возглавлял Минский станкостроительный завод имени Кирова и работал в органах белорусской коммунистической партии. В 1985 году стал заместителем председателя Совета Министров БССР — председателем Госплана БССР.

В 1990-1994 годах Кебич возглавлял совет министров сначала Белорусской ССР, а потом и независимой Беларуси. В 1991 году он вместе с председателем парламента Станиславом Шушкевичем от имени Беларуси подписал Беловежские соглашения — документы о роспуске СССР и создании Содружества независимых государств.

В 1994 году Кебич принял участие в первых выборах президента Беларуси (первые несколько лет после распада СССР страна была парламентской республикой), но проиграл Александру Лукашенко. Во втором туре выборов Кебич набрал 14% голосов, Лукашенко — 80%.

После проигрыша на выборах Кебич создал Белорусский торгово-финансовый союз, который же возглавил. В 1996-2004 годах он также был членом Палаты представителей — нижней палаты белорусского парламента. Также Кебич написал книги «Искушение властью» и «Беловежский гамбит».