Министр здравоохранения Турции заявил об отказе от российской вакцины от коронавируса. РФПИ назвал это «фейк ньюс»

Турция решила отказаться от российской вакцины против коронавируса. Об этом министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил изданию Haberturk.

По словам министра, вакцина не соответствует .

«Россия не сумела выполнить [эти условия]. Таким образом, для ВОЗ и всего мира не представляется возможным закупать эту вакцину. Мы также не можем выдать разрешение на ее использование. Поэтому она вышла за рамки наших интересов», — объяснил Коджа.

Источник ТАСС в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), курирующем создание «Спутник V», назвал информацию об отказе Турции от вакцины недостоверной. По его словам, переговоры продолжаются. «Приведенные цитаты [министра] — пример «фейк ньюс», — подчеркнул собеседник агентства.

Власти Турции начнут вакцинацию от коронавируса 11 декабря. Для этого будут использовать китайскую вакцину. Но президент Турции Реджеп Эрдоган говорил, что страна ведет переговоры о покупке вакцины не только с Китаем, но и с Россией.

Российский Минздрав в ноябре сообщал, что Турция выразила заинтересованность в организации производства вакцины «Спутник V». Перед этим турецкие власти хотели провести токсикологические исследования вакцины.

«Спутник V» — первая российская вакцина от ковида. Ее зарегистрировали в августе до окончания клинических испытаний. В начале сентября создатели вакцины опубликовали первые результаты испытаний в научном журнале. Группа ученых из разных стран заявила о статистических аномалиях в статье. Сотрудник Денис Логунов, руководивший разработкой вакцины, заявил, что ошибок в публикации нет.