Рэпера MC Belek назначили заместителем министра экономики Тувы. По одной из версий, он племянник главы республики

Бывший сотрудник Россельхозбанка Белек Анай-оол, выступающий как рэпер и диджей MC Belek, назначен первым заместителем министра экономики республики Тува, сообщает «Тайга.инфо».

О его назначении 8 декабря сообщило правительственное издание «ТуваМедиаГрупп». О том, что новый заместитель министра известен как рэпер, рассказал источник «Тайги.инфо», знакомый с ситуацией.

Анонимный телеграм-канал Tuva Ulus утверждает, что Белек Анай-оол — родной племянник главы Тувы Шолбана Кара-оола. Официально информация об их родстве не подтверждена.

Как давно выступает MC Belek, неизвестно. В сети можно найти несколько видеозаписей с его концерта в Москве в 2014 году, а в группе MC Belek во «ВКонтакте» сказано, что страница о коллективе создана в 2008 году.

«Тайга.инфо» также нашла песню MC Belek «Кто, если не мы», в которой есть такие строки: «Кто, если не мы, встретит рассвет Тувы, кто, если не мы, возьмется за будущее Тувы» и «Мы те, кто держит будущее нашей нации в центре Азии, представители популяции в борьбе с деградацией родного общества».