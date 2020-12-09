Пятерых полицейских из Кизлярского района уволили за митинг в поддержку начальника. Его обвиняют в причастности к терактам в московском метро

МВД Дагестана уволило пятерых сотрудников Кизлярского РОВД, которые приняли участие в митинге в поддержку своего начальника Гази Исаева, арестованного по обвинению в терроризме. Об этом «Кавказскому узлу» сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Издание Open Caucasus Media со ссылкой на источник сообщает, что в отношении нескольких командиров и начальников отделов проводится служебная проверка.

Собеседник «Кавказского узла» в пресс-службе МВД объяснил, что законы о полиции и о службе в органах внутренних дел запрещают полицейским пикеты и митинги. «Участие сотрудников в такого рода мероприятиях может быть направлено лишь на обеспечение общественной безопасности», — добавил он.

Митинг (местные власти назвали его «сходом») из-за задержания Гази Исаева прошел в Кизляре 26 ноября. В нем, по оценке чиновников, приняли участие около 50-60 полицейских. О задержаниях не сообщалось. Как писал «Кавказский узел», участники акции требовали освобождения Гази Исаева.

Полицейские устроили массовый сход в Кизляре gazetachernovik

Следственный комитет сообщил о задержании начальника полиции Кизлярского района Дагестана Гази Исаева 23 ноября. Ему предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, бандитизме и теракте. По версии следствия, он был соучастником в 2010 году.

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