ПСЖ и «Истанбул» не доиграли матч Лиги чемпионов. Футболисты обвинили арбитра в расизме

Матч Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким клубом «Истанбул Башакшехир», проходивший вечером 8 декабря в Париже, прервали после того, как игроки команды гостей обвинили одного из арбитров в расизме.

Игру обслуживала румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом. На 14-й минуте матча ассистент тренера «Истанбула» Пьер Вебо вступил в спор за пределами поля с четвертым арбитром Себастьяном Колцеску.

Когда главный судья пришел разбираться в сути конфликта и стал уточнять, кому нужно показать красную карточку, Колцеску указал на Вебо, предположительно сказав по-румынски: «Вот этот черный парень».

После этого в перепалку с судьями вступили участники обеих команд. На 23-й минуте первого тайма игроки турецкого клуба ушли с поля в раздевалку, отказываясь продолжать матч. Игроки ПСЖ последовали их примеру.

В твиттере турецкого клуба появился пост «Нет расизму»; французская команда его ретвитнула.

УЕФА пообещала провести тщательное расследование инцидента, отметив, что не приемлет любое проявление расизма и дискриминации в футболе.

Инцидент в матче между ПСЖ и «Истанбулом» осудил также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Матч решено доиграть вечером 9 декабря. На него назначена другая бригада судей во главе с Данни Маккели из Нидерландов.