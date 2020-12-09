Госдума приняла закон, позволяющий бывшим президентам России нарушать закон

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о гарантиях неприкосновенности бывшего президента России, который приведет федеральное законодательство в соответствие с последней редакцией Конституции РФ.

Как ранее писала «Медуза», закон фактически разрешает бывшим президентам после отставки совершать многие уголовные преступления и административные правонарушения. Кроме того, закон усложняет процедуру лишения бывшего президента неприкосновенности.