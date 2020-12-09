Бывшего топ-менеджера «Ростеха» отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Головинский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего директора по корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллу Лалетину, которую обвинили по статье о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, Лалетину обвиняют в хищении миллиона рублей. Деталей дела собеседник ТАСС не сообщил.

О расследовании в отношении Лалетиной также пишет «Коммерсант». Газета отмечает, что фабула дела по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) не раскрывается.

Как добавляет ТАСС, следствие просило отправить Лалетину в СИЗО.

В «Ростехе» Лалетина работала с 2013-го по 2019 год. С 2003 года она занимала руководящие должности в крупных предприятиях и корпорациях, в том числе в «Сибуре».