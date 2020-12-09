Boeing 737 MAX выполнил первый рейс после полутора лет запрета на полеты этой модели

Бразильский лоукостер Gol Linhas Aereas стал первой авиакомпанией, возобновившей , сообщает Business Insider (BI).

Авиакомпания выполнила рейс из Сан-Паулу в Порту-Алегри на юге Бразилии.

Как пишет AFP, сотрудники которого были на борту, на рейс продали 88% мест (лайнер вмещает 186 пассажиров). Экипаж не упоминал, что это первый коммерческий полет 737 MAX после запрета.

Большинство пассажиров, как отмечает агентство, не обратили внимания на модель самолета.

Как следует из данных сервиса Flightradar 24, лайнер совершил несколько перелетов в течение недели до 9 декабря. Вероятно, это были тестовые рейсы.