За три дня в Индии более 450 человек попали в больницы с неизвестной болезнью, один человек умер. Власти заподозрили отравление

Власти штата Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии подозревают, что причиной массового недомогания у жителей города Элуру стали токсичные хлорорганические соединения, которые используют в качестве пестицидов и при борьбе с комарами.

Власти рассматривают отравление хлорорганическими соединениями как один из возможных вариантов, но окончательный вывод сделают после завершения исследований, сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников.

Вспышка неизвестного заболевания началась в минувшую субботу, 5 декабря. У людей разных возрастов, в том числе детей, наблюдали такие симптомы как головокружение, обморок, головная боль и рвота. К вечеру 7 декабря в общей сложности госпитализировали 476 человек, но многих из них — 332 человек — уже выписали из больниц, сообщила газета Times of India. Известно об одном умершем человеке — это 45-летний мужчина. За последние 24 часа, по данным властей на утро 8 декабря, никого больше не госпитализировали.

Исследование заболевших на коронавирусную инфекцию и другие известные заболевания дало отрицательный результат. Сейчас несколько команд экспертов из ведущих научных учреждений страны изучают связь хлорорганических соединений с ухудшением состояния здоровья жителей, сообщил журнал India Today.

Применение хлорорганических соединений запрещено или ограничено во многих странах из-за того, что они могут стать причиной онкологических заболеваний и нанести другой вред здоровью. Такие соединения могут оставаться в окружающей среде долгие годы. Reuters указывает, что неясно, насколько интенсивно хлорорганические соединения используют в Индии, хотя их применяли в ДДТ — запрещенном инсектициде, с помощью которого в стране боролись с комарами, разносчиками малярии и лихорадки Денге.