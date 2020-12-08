Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата «Клуба военачальников» Николая Дерябина.

Шапошникову было 78 лет. Его похороны пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

Борис Кавашкин / ТАСС

Шапошников был министром обороны СССР с августа 1991 года до момента его распада. На эту должность он был назначен после провала ГКЧП вместо принимавшего участие в путче Дмитрия Язова. Во время путча Шапошников, занимавший тогда должность командующего ВВС, убедил Язова в необходимости вывода войск из Москвы во избежание жертв.

В 1990-е Шапошников работал генеральным директором «Аэрофлота», а затем — помощником президента России. С 2003 года он входил в руководство «ОКБ Сухого».