ЦИК решил заменить членов комиссий на нейросеть при проверке подписных листов

Российский ЦИК тестирует проверку подписных листов программно-аппаратным комплексом с привлечением нейросети, рассказал «Интерфаксу» член комиссии Антон Лопатин.

«Система находится в опытной эксплуатации, и нейросетевую модель сейчас обучают, чтобы минимизировать человеческий фактор при проверке подписных листов и уйти от спекуляций на эту тему», — приводит его слова агентство.

Комплекс должен автоматически сверять данные в подписном листе с электронным регистром избирателей.

«Если будут какие-то отличия в данных в регистре, эксперт определит, могут ли это быть особенности почерка избирателя или фальсифицированная подпись», — сказал Лопатин.

Сейчас соответствие данных в подписном листе проверяют вручную.

На выборах в двух регионах РФ уже тестировали такой способ проверки, но параллельно с работой экспертов, утверждает Лопатин. О выборах какого уровня и в каких регионах идет речь, он не уточнил.

Об автоматической проверке подписных листов в феврале 2020 года писал «Коммерсант». Каким именно образом ЦИК планирует это делать, тогда не сообщалось.

Большое количество забракованных подписей избирателей — частая причина отказа в регистрации на выборах. По этой причине в 2019 году не зарегистрировали большинство независимых кандидатов в Мосгордуму.