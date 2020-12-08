Китай и Непал оценили высоту Эвереста в 8848,86 метра. Гора оказалась почти на метр выше, чем считалось раньше

Власти Китая и Непала назвали новую официальную высоту горы Эверест (Джомолунгма), совместно измеренную исследователями двух стран. Она составляет 8 848 метров и 86 сантиметров.

Две страны, на границе которых находится гора, договорились о совместном измерении в 2019 году. До этого между ними были разногласия относительно необходимости включения в высоту горы высоту снежной шапки на ее вершине.

Китай ранее оценивал высоту горы в 8 844 метра, Непал не проводил своих измерений.

До сих пор обшеупотребительным значением высоты Эвереста считалось 8 848 метров. Такая высота была получена геологической службой Индии в 1954 году.

В 2015 году в Гималаях произошло сильное землетрясение. Геологи предполагали, что из-за этого высота Эвереста могла измениться на несколько метров.