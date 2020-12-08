Из Белоруссии вышлют россиянку, публиковавшую «крайне негативные» комментарии о милиции

Из Минска депортируют 24-летнюю гражданку России, которая выкладывала в соцсети ролики с участием сотрудников милиции и «крайне негативными» комментариями к ним. Об этом со ссылкой на МВД сообщает «Белта».

Как утверждает ведомство, россиянка, приехавшая в Минск «с целью заработка» полтора года назад, «активно посещала несанкционированные массовые мероприятия».

«Общаясь с оперативниками, она призналась, что неправильно оценила обстановку в чужой стране и поддалась влиянию деструктивных телеграм-каналов», — рассказали агентству в МВД.

Россиянка находится в центре изоляции правонарушителей, ее привлекли к ответственности по статье о правилах митингов (23.34 КоАП Белоруссии).

Из Белоруссии девушку вышлют после того, как закончится срок административного ареста. «Белта» не уточняет, сколько суток ей назначили и на каком основании депортируют.

МВД Белоруссии в течение нескольких месяцев отчитывается о задержаниях и уголовных делах, связанных с комментариями в «деструктивных телеграм-каналах». Такими каналами белорусское ведомство называет в том числе те, в которых публикуются «призывы участвовать в протестах», а также каналы, выкладывающие личные данные белорусских силовиков.