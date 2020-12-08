Бывшие президенты в любой момент смогут решить стать пожизненными сенаторами. Ранее предполагалось, что решение надо принять за три месяца

Бывшие президенты смогут принять решение о том, что они хотят стать пожизненными сенаторами, в любой момент после того, как покинут свой пост.

Соответствующую поправку приняла Госдума, сообщает «Интерфакс». Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта о порядке формирования Совета Федерации.

В первоначальной версии законопроекта прописывалось, что бывший президент может принять решение о пожизненном сенаторстве в течение трех месяцев после окончания срока его полномочий или же через три месяца после вступления в силу данного закона.

Также в законопроекте о формировании Совета Федерации говорится, что пожизненных сенаторов в верхней палате парламента может быть не более семи. Кроме того, оговаривается, что сенатором может стать только гражданин РФ не моложе 30 лет, «обладающий безупречной репутацией», постоянно проживающий в России и не имеющий иностранного гражданства или вида на жительство в иностранном государстве.