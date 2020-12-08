Bloomberg: Канада заказала достаточно вакцины от ковида, чтобы привить 154 миллиона человек. Это в четыре раза больше населения страны

Канада лидирует среди стран мира по количеству заказанной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные собственного трекера поставок вакцины, основанного на открытых данных.

У Канады имеются договоренности на поставки вакцины для (410% населения страны). На втором месте по количеству заказанной вакцины Великобритания (может привить 295% своего населения). На третьем — Австралия (может привить 269% населения)

В Канаде будут использовать вакцины разных производителей, в частности, от компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. Вакцинация может начаться уже на следующей неделе, заявил 7 декабря премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По данным Bloomberg, у России есть договоренности на поставки вакцины для прививки 80 миллионов человек (55% населения страны), у США — для прививки 455 миллионов человек (139% населения страны).

7 декабря источники The Washington Post сообщили, что Pfizer — крупнейший поставщик вакцины от ковида на данный момент — сообщил американским властям, что не сможет до следующего лета поставить стране дополнительные 100 миллионов доз вакцины (еще 100 миллионов доз США заказали раньше). Причиной стали контракты Pfizer с правительствами других стран.