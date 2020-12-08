Apple показала наушники AirPods Max. Они стоят 63 тысячи рублей

Компания Apple представила полноразмерные беспроводные наушники с активным шумоподавлением AirPods Max.

«Высочайшее качество звука в полной гармонии с волшебной простотой AirPods», — так описываются новые наушники на сайте Apple.

Все элементы AirPods Max, говорится в презентации, спроектированы таким образом, чтобы наушники оптимально прилегали к голове любой формы и, таким образом, достигалось «невероятное качество и богатство звука».

Apple

У AirPods Max на одном из наушников сверху размещено колесико Digital Crown, как в часах Apple Watch. Колесиком можно менять громкость, переключать треки, отвечать на телефонные звонки и активировать Siri.

Наушники представлены в пяти цветах. В продажу они поступят 15 декабря и будут стоить на российском рынке 62 990 рублей (в США — 549 долларов).