«Россия 1» пятый год подряд обошла Первый канал в рейтинге самых популярных телеканалов

Телеканал «Россия 1» по итогам января-ноября 2020 года стал лидером среди других каналов по уровню как в крупных городах России, так и по всей стране. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные компании Mediascope, измеряющей российскую телеаудиторию.

Доля «России 1» среди всех зрителей старше 4 лет составила 11,7% по всей стране и 12,5% в крупных городах. Доля Первого канала — 10,1% по всей стране и 10,6% в крупных городах, доля НТВ — 9,7% и 9,5% соответственно.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст, комментируя результаты Mediascope, раскритиковал методологию исследования. «В 2020 году со всеми его стримами, платформами и интернет-вещанием, со всем многообразием медиапотребления странно само по себе существование измерений, проводимых с помощью железных коробочек», — заявил он.

В пресс-службе ВГТРК не ответили на вопросы журналистов. На НТВ отметили, что, по собственным данным телеканала, его среднесуточная доля аудитории среди жителей крупных городов в январе-ноябре оказалась чуть ниже — 9,4%. Данные по всей стране телеканал не привел.

Телеканал «Россия 1» обошел Первый канал по среднесуточной доле аудитории уже в пятый раз. Впервые флагманский телеканал ВГТРК стал лидером вещания в 2016 году, после чего ни разу не опускался на второе место.

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